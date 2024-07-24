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Новости > Испанцы поведали о небывалой пользе кофе для женщин

Испанцы поведали о небывалой пользе кофе для женщин

Александр Панько
24.07.24 14:37
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Испанцы поведали о небывалой пользе кофе для женщин

Эксперты из университета Мурсии, Института биомедицинских исследований Мурсии и Института санитарных и биомедицинских исследований Аликанте в Испании поведали о небывалой пользе кофе для женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что регулярное употребление этого напитка снижает риск развития синдрома поликистозных яичников на 69%.

В проведенном опыте участвовали 126 женщин с синдромом поликистозных яичников и 159 здоровых подопытных, объединенных в контрольную группу (без гинекологических заболеваний). Средний возраст участниц составил 29 лет, а среднее потребление кофеина составило 52,46 мг/день.

Поясняется, что синдром поликистозных яичников – это патология, сопровождающая нарушениями функции яичников, которая характеризуется отсутствием овуляции либо редким ее появлением, а также образованием на яичнике кист. Она выступает самой распространенной причиной эндокринного женского бесплодия.

В итоге оказалось, что у женщин, активно потребляющих кофе (в количестве двух или более чашек в день) риск развития синдрома поликистозных яичников был на 69% меньше, чем у тех, кто по каким-то причинам отказывались от него.

Говорится также, что у женщин, выпивавших хотя бы одну чашку кофе в день, вероятность развития ановуляторного фенотипа синдрома поликистозных яичников была снижена на 72%. При таком типе синдрома поликистозных яичников у женщины наблюдается нерегулярный менструальный цикл (ановуляция).

Добавляется, что употребление хотя бы одной чашки кофе может снижать вероятность развития синдрома поликистозных яичников.

Резюмируется, такое благотворное действие связано с противовоспалительными эффектами кофеина и его способностью повышать чувствительность к инсулину и регулировать половые гормоны.

Ранее был выявлен неожиданный вред кофемании.

Тэги: ученые, здоровье, мир, кофе, наука, женщины

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