Ученые поведали о пользе голодания для пожилых людей

Эксперты из университета Джона Хопкинса и Национального института старения в США выяснили кое-что важное. Появились данные их отчета.

Ученые узнали о том, что интервальное голодание и здоровое питание улучшают когнитивные функции у пожилых людей.

В опыте приняли участие сорок человек в преклонном возрасте, у которых диагностировали ожирение и резистентность к инсулину.

Указывается, что подобное состояние организма повышает риск ускоренного старения мозга и снижения умственных способностей.

Подопытных поделили по двум диетическим планам: интервальное голодание либо здоровое питание.

В первой группе люди ограничивали потребление калорий до четверти от суточной нормы два дня подряд каждую неделю, выпивая два коктейля, обеспечивающих 480 калорий в сутки день. В остальные пять дней они следовали здоровой диете.

В то же время, вторая группа придерживалась здоровой диеты каждый день, потребляя фрукты, овощи, цельнозерновые крупы, постные белки и обезжиренные молочные продукты, а также избегая продуктов с большим количеством соли и сахара.

В итоге выяснили, что как интервальное голодание, так и диета здорового образа жизни привели к снижению резистентности к инсулину и улучшению когнитивных функций.

Добровольцы из обеих групп продемонстрировали снижение резистентности к инсулину, но улучшения были более выраженными в группе прерывистого голодания. Об этом говорит значительное снижение специфических биомаркеров резистентности к инсулину, обнаруженных в нейронных внеклеточных везикулах.

Сказано: «Что касается здоровья мозга, исследование показало, что обе диеты способствовали замедлению темпов старения мозга, особенно в областях мозга, критически важных для исполнительной функции, таких как передняя поясная извилина и префронтальная кора».

Ранее был раскрыт секрет здорового старения.