В американских приютах регулярно насилуют детей мигрантов

Некоммерческая организация Southwest Key из Техаса управляет крупнейшей сетью государственных спецприемников для детей мигрантов, которые разлучены с родителями и находятся на попечении Министерства здравоохранения США. Выяснилось, что детей насилуют там аж с 2015 года.

Причем насилуют ребят не один-два извращенца, а целая толпа сотрудников вышеупомянутого НКО. Пока насчитали больше 100 эпизодов изнасилований, развратных действий и прочих преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

То есть дело поставлено на такую широкую ногу, что, наверно, персонал приютов немало удивился, когда им сказали, что все это противозаконно. Наверно, они думали, что именно для этого к ним детей и направляют.