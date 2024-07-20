Ирина Фарион скончалась в больнице

Бывшая народный депутат Верховной рады, филолог и скандальный политик Ирина Фарион, которой вчера выстрелили в висок на улице во Львове, скончалась. Пациентка поступила в больницу в критическом состоянии.

Мэр Львова намекнул, что киллер действовал по заказу.

Соседи рассказали, что стрелок, одетый в закрытую одежду, очки и шляпу, неделями следил за подъездом Ирины Фарион.