Британский диетолог развеял популярный миф о соли

Популярный диетолог из Великобритании Тим Спектор развеял популярный миф о соли. По его словам, отказ от нее вовсе не гарантирует снижение артериального давления.

Эксперт по питанию говорит о том, что его собственный организм практически не отреагировал на исключение соли из рациона, и это почти не влияет на гипертонию.

Он сказал: «На самом деле калий дает больше пользы, чем отказ от соли. Следует есть больше продуктов с высоким содержанием калия».

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