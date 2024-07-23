Выявлена связь между сном и диабетом

Эксперты из Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что чередование недостаточного и слишком продолжительного сна повышает риск развития диабета сразу на 34%.

В проведенном исследовании участвовали более 84 тысяч здоровых мужчин и женщин из Великобритании, а их средний возраст составил 62 года.

Сообщается, что в течение семи дней добровольцы носили умные часы, фиксирующие время засыпания и пробуждения, а также совокупное количество часов, проводимых во сне.

Получив информацию о режиме сна подопытных, американцы приступили к наблюдению за ними, которое длилось семь лет.

После этого специалисты оценили заболеваемость сахарным диабетом второго типа среди участников.

Оказалось, что нерегулярный сон, то есть чередование недостатка сна с его избыточным количеством, повышал риск развития этого заболевания на 34%.

Ученые также говорят, что под нерегулярным сном подразумевалась вариативность продолжительности ночного отдыха на один час в большую или меньшую сторону.

Резюмируется, что риск диабета был немного снижен, но не нивелирован у людей без сопутствующих проблем со здоровьем или наличия заболевания в семейной истории болезни.

Ранее американцы объяснили, почему спать нужно ложиться вовремя.