Обама хочет снять Байдена с выборов

Экс-президент США Барак Обама хочет, чтобы действующий глава государства Джо Байден не шел на второй срок. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Fox News.

Сообщается, что «Барак Обама продолжает видеть свою основную роль в том, чтобы служить советником Джо Байдена, как они делали это друг для друга на протяжении многих лет».

Информируется, что бывший глава государства считает Джо Байдена «выдающимся президентом, имеющим значительные достижения в должности», однако он выразил серьезную обеспокоенность его способностью участвовать в избирательной кампании.

Также Барак Обама считает, что его коллега может самостоятельно принять решение о выходе из гонки, и отвергает идею о том, что только он может повлиять на своего бывшего вице-президента.

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