Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 564 620 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 19 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 564 620 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 250 танков, 15 902 боевые бронированные машины, 15 520 артиллерийских систем, 1 120 РСЗО, 894 средства ПВО, 361 самолет, 326 вертолетов, 12 316 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 401 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 20 909 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 593 единицы специальной техники.

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