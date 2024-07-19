Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс сделал несколько громких заявлений. Он поведал о том, что будет после победы на выборах главы государства кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Политик сказал на съезде соратников: «Вместе мы будем посылать наших детей на войну только, когда должны. Если мы ударим, мы ударим жестко».

Было добавлено: «Вместе мы убедимся, что наши союзники разделяют наш груз ответственности за безопасность, больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков».

Джей Ди Вэнс призвал: «Подумайте о лжи, которую говорили о Дональде Трампе, и посмотрите на фото, где он поднимает кулак после покушения. Вся Америка была с ним. И что он призвал делать: бороться, бороться за Америку. Даже в такой момент он думал о нас».

Он резюмировал: «Он как успешный бизнесмен мог бы отдыхать, но выбрал подвергаться гонениям в качестве политика. Дональд Трамп нужен стране».

Ранее Вэнсу припомнили его слова о Путине.