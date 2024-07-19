Вучич дал нерадостный прогноз по поводу войны в Украине

Президент Серии Александр Вучич прокомментировал ситуацию в Украине. Он дал интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Политик отметил: «Ситуация в Украине будет ухудшаться».

При этом, отвечая на вопрос, что бы он посоветовал бы канцлеру Германии Олафу Шольцу в данном контексте, глава государства сказал: «Если бы он действительно хотел услышать, что я думаю, то я бы сказал: заключите соглашение о прекращении огня как можно скорее. Не играет никакой роли, на каких условиях. Обсудите условия потом».

Ранее Вучич начал защищать Украину от сербов.