70% американцев считают, что Байден не должен идти на второй президентский срок

Социологическая служба AP-NORC предоставила данные интересного опроса. Оказывается, что большинство американцев считают, что Джо Байден не должен идти на второй президентский срок.

В отчете сказано: «На фоне резонанса, вызванного выступлением Джо Байдена на дебатах, 7 из 10 взрослых американцев, включая 65% сторонников Демократической партии, считают, что он должен снять свою кандидатуру и позволить своей партии выбрать другого кандидата».

Указывается, что только 27% опрошенных демократов полностью уверены в том, что Джо Байден способен эффективно выполнять обязанности президента страны.

Добавим, что этот опрос проводился онлайн и по телефону 11-15 июля среди 1 253 взрослых американцев. Погрешность результатов составляет 3,8%.

Ранее Байден подхватил опасную болезнь.