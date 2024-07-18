Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил перспективу мирных переговоров по Украине. По его словам, есть продвижение по этому вопросу.

Произошло это перед началом саммита Европейского политического сообщества.

Он сказал: «Мы хорошо продвигаемся с мирной инициативой. Пока что все шаги мы сделали согласно планам».

Политик добавил: «Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, ЕС – это не исполнитель внешней политики США».

Ранее стало известно, когда может состояться вторая мирная конференция по Украине.