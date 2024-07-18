Аномальная погода в Киеве продолжает «штамповать» температурные рекорды

В прошлую среду, 17 июля, в Киеве был установлен очередной температурный рекорд. О нем поведала Центральная геофизическая обсерватория.

Сообщается, что вчера в украинской столице максимальная температура была самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6 градусов тепла.

Уточняется, что прошлый рекордный показатель 2016-го года был превышен на 0,2 градусов.

Добавим лишь, что с начала июля в городе зафиксировано уже тринадцать температурных рекордов.

Ранее мы писали, что в Украину врывается похолодание – прогноз синоптиков.