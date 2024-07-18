Электричество в Украине могут отключать реже – названа причина

В Украине идет похолодание, в связи с чем электричество могут отключать реже. Об этом сказал советник премьер-министра Дениса Шмыгаля, член набсовета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.

Его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Было сказано: «Сегодня-завтра из-за снижения температуры постепенно начнется снижаться потребление электроэнергии, потом наступят выходные, когда оно традиционно ниже».

Также говорится: «С понедельника эта тенденция к снижению спроса усилится. Мы все равно будем жить в графиках, но они будут существенно мягче, чем это было, особенно в последние две недели».

Украинцам поведали, что уровень потребления в энергетике реагирует на изменения температуры окружающей среды с задержкой приблизительно в три дня, что дает возможность прогнозировать его снижение в ближайшее время, учитывая, что сегодня первый день, когда жара должна идти на спад.

Добавляется, что в среднесрочной перспективе относительно стабильная ситуация с энергоснабжением ожидается в августе-сентябре и, возможно, в октябре, если не будет значительного похолодания.

Кроме этого, позитивный сценарий на ближайшие два месяца он пояснил тем, что не должно быть аномально высоких температур, а в энергосистеме будет появляться генерации больше, чем уходить в ремонт.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что не ожидает значительных улучшений с энергоснабжением в ближайшие три-четыре недели, рассчитывая на них все же в последней декаде августа.

Он информировал: «Выход из ремонта блока АЭС будет означать незначительное улучшение, но приблизительно последняя декада августа улучшит общую картину».

Резюмируется, что стоит рассчитывать на отсутствие отключений в начале и средине осени: «В сентябре-октябре при везении и хорошей погоде отключений не должно быть вообще».

Ранее мы писали, что в Украину врывается похолодание.