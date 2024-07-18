ДТП с участием маршрутки во Львове – есть пострадавшие

Утром четверга, 18 июля, во Львове на проспекте Красной Калины произошло ДТП. О нем сообщает местная мэрия.

Информируется следующее: «Маршрутка №41 въехала в опору, все живы. В больницу доставлены семь человек».

Уточняется, что у двоих пострадавших зафиксировали травмы головы. У 76-летней женщины обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В то же время у 60-летнего мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, его состояние стабильное.

У других потерпевших диагностировали ушибы и травмы конечностей.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причину и обстоятельства аварии.

Ранее во Львове произошло крупное ДТП с участием полицейского авто.