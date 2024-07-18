Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 563 640 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 18 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 563 640 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 245 танков, 15 883 боевые бронированные машины, 15 465 артиллерийских систем, 1 120 РСЗО, 893 средства ПВО, 361 самолет, 326 вертолетов, 12 274 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 398 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 20 833 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 593 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что военный сбор в Украине увеличат с 1,5% до 5%?