Покушавшийся на Трампа Томас Крукс оставил послание на платформе Steam

Стрелявший в Трампа Томас Крукс оставил послание с угрозами на игровой платформе Steam перед покушением, — сообщает Fox News со ссылкой на источники

Он написал, что 13 июля состоится «его премьера», и призвал следить за развитием событий.

При проверке его ноутбука, следователи обнаружили несколько июльских поисковых запросов: «Трамп», «Байден», «съезд Демократической партии» и «митинг Трампа 13 июля».

Также, по информации источников, за три часа до стрельбы Крукс вызвал подозрения у офицера, проходя через досмотр с дальномером, который используется стрелками и охотниками.