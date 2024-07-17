Похоже, у проживающего ныне в Монако «решалы» и экс-замруководителя Департамента защиты экономики Нацполиции Украины Сергея Вязмикина (он же — Вязьмикин) серьезные проблемы: с имиджем и с теми, кому Сергей Вязмикин (Вязьмикин) доверяет его «чистить».

Для тех, кто не в курсе — Сергей Вязмикин (Вязьмикин) стал известен благодаря расследованию журналиста Ткача «Батальон «Монако». Сергея Вязмикина (Вязьмикина) журналисты застали на пробежке вместе с опальным и уже бывшим народным депутатом Украины Игорем Абрамовичем, избранным от запрещенной партии «ОПЗЖ». СМИ пишут, что «Вязмикин и Абрамович могут создать проблемы для бизнеса и потом их решить. В основном, эти проблемы создаются искусственно, а потом уже решаются за средства». Причем, стоимость таких «услуг» якобы составляет по меньшей мере 100 тысяч долларов.

Таким образом, судя по всему Сергей Вязмикин (Вязьмикин) — человек с деньгами. Но вот вопрос — разумно ли Вязмикин (Вязьмикин) их тратит? Судите сами.

Сперва Сергей Вязмикин (Вязьмикин) решил завалить Гугл жалобами на удаление негатива о его персоне. Но это сильно не помогло.

И тогда «решала» Вязмикин (Вязьмикин),видимо, нашел еще одних «решал», которые взялись — наверное за «мзду немалую» — обелить репутацию Сергея Вязмикина (Вязьмикина).

Ввыглядит это так. Через различные системы по размещению статей некий полуанонимный заказчик размещает на куче разных украинских сайтов платные заказы со странной просьбой: написать статью о выдуманном эксперте в любой отрасли. Но главное, чтобы имя и фамилия этого «эксперта» была... да, вы правильно поняли — Сергей Вязмикин (Вязьмикин). И еще очень важно: что б фамилия Сергей Вязмикин упоминалась в тексте много-много раз. Видимо, для лучшей индексации в поисковиках.

Так в сети интернет появился:

— мифический «ортопед» Сергей Вязмикин,

— «фармацевт» Сергей Вязмикин,

— «ИТ-специалист» Сергей Вязмикин...

— «писатель» Сергей Вязмикин...

Кто же на очереди? Неужели:

— «чистильщик выгребных ям» Сергей Вязмикин,

— «известный транссексуал» Сергей Вязмикин,

— «директор психбольницы» Сергей Вязмикин...

Ведь фантазия человеческая безгранична.

Вы спросите, зачем весь этот бред? Просто какой-то «решала-разводила» рассказал Сергею Вязмикину (Вязьмикину), что «это работает». А Сергей Вязмикин (настоящий Вязмикин, который друг Абрамовича из Монако) «повелся».