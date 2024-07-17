Названо число украинцев, которые числятся пропавшими без вести

В Украине продолжается война. В МВД поведал о людях, который считаются пропавшими без вести, пишет «Укринформ».

Информацию поведал начальник отдела Управления МВД по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Дмитрий Богатюк.

Чиновник сказал: «С начала работы реестра в него были внесены сведения о более чем 51 тысяче человек, считавшихся пропавшими без вести при особых обстоятельствах».

Он добавил: «На сегодняшний момент эта цифра включает лиц, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тысяч».

По его словам, у МВД также есть данные об около 7 тысячах человек, по которым сведения уже установлены.

Говорится: «Это более 3 тысяч человек, место нахождения которых установлено и которые живы-здоровы. Подавляющее число из этих лиц – это наши бывшие военнопленные. И на сегодняшний момент имеем около 4 тысяч идентифицированных тел. Подавляющее большинство из них – наши защитники, которые считались пропавшими без вести, но в дальнейшем были идентифицированы».

Информируется, что расследуются более 90% производств по факту исчезновения лиц без вести.

Отмечается, что обычно так бывает, что лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а впоследствии подтверждается его плен.

Правоохранители рассказали, что существуют проблемы в виде забора образцов ДНК у военных, направляемых в зону боевых действий, заметив, что в настоящее время Минобороны не проводит такую процедуру.

Резюмируется: «Если этот вопрос по Нацполиции, по Нацгвардии, по Госпогранслужбе более-менее решен – с помощью международных партнеров, с помощью Красного Креста – у Минобороны эта проблема до сих пор существует».

Ранее была названа протяженность линии активных боевых действий в Украине.