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Новости > Американцы рассказали, как должны питаться диабетики

Американцы рассказали, как должны питаться диабетики

Александр Панько
23.07.24 15:37
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Американцы рассказали, как должны питаться диабетики

Эксперты из университета Невады в США поведали о двух диетах, на которые стоит обратить внимание диабетикам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что средиземноморская и DASH диеты снижают риск развития сердечнососудистых заболеваний у людей, страдающих сахарным диабетом первого типа.

Во время своей работы американцы оценили информацию о здоровье 563 добровольцев с сахарным диабетом первого типа и 692 людей без данного заболевания.

Ученые стремились обнаружить схемы питания, способствующие снижению маркеров воспаления и риска развития атеросклероза.

Указывается, что такие факторы выступают провокаторами развития ишемической болезни сердца, стенокардии, сердечнососудистой недостаточности, аневризмы аорты, сердечной астмы, инфаркта миокарда и других патологий.

Информируется, что после корректировки на возраст, пол, калорийность рациона, индекс массы тела, кровяное давление, уровень холестерина, статус курения и физическую активность, ученые установили, что самыми полезными для здоровья сердца диетами оказались средиземноморская и DASH.

Сообщается, что средиземноморский тип питания предполагает отказ от сладких, жирных продуктов, фастфуда и мяса в пользу рыбы, растительной пищи, орехов, оливкового масла, сыра и морепродуктов.

В то же время, диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетические подходы для борьбы с гипертонией) подразумевает соблюдение аналогичных правил, и предполагает потребление фруктов, овощей, цельных злаков и нежирных молочных продуктов.

Ранее ученые рассказали о вреде инсулина для диабетиков.

Тэги: ученые, здоровье, мир, диабет, наука, диета

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