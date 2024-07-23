Стало известно о небывалой пользе лимона

Российский диетолог Алексей Кабанов поведал об удивительных свойствах лимона. Стало известно, почему он так полезен.

Эксперт по питанию сказал: «Пара долек лимона в день зарядят организм необходимыми витаминами, помогут снизить давление и поучаствуют в синтезе многих гормонов».

Он добавил: «Регулярное употребление лимона способствует снижению риска инсульта и инфаркта, улучшению цвета лица».

По словам специалиста, лимон «убережет от развития онкологических заболеваний, диабета и ожирения, улучшит усвояемость железа в организме».

Указывается, что лимоны – чрезвычайно полезные цитрусовые и рекордсмены по содержанию полезных нутриентов.

Впрочем, как уточняется, цитрусовые и лимоны способны быть причиной аллергических реакций.

Врач предупреждает о том, что особенно осторожными необходимо быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Увы, лимоны при чрезмерном употреблении могут вызвать приступы язвы, колиты, гастроэнтерита.

Также из-за сильной кислотности они могут быть опасны для эмали зубов.

Резюмируется, что при употреблении цитрусовых и лимонов важна умеренность, поскольку переизбыток витаминов также может навредить, как и их недостаток.

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