Названы продукты, которые вызывают аллергию

Российский врач Елена Бобрикова поведала о продуктах, которые являются самыми аллергенными. Специалист перечислила их.

По ее словам, это коровье молоко, яйца, рыба, морепродукты и экзотические фрукты.

Эксперт по питанию говорит: «Аллергия возникает, когда иммуноглобулин Е (IgE), часть иммунной системы организма, связывается с молекулами пищи. Это вызывает выделение воспалительных веществ, таких как гистамин».

Добавляется, что некоторые виды аллергии возникают, когда иммунная система организма ошибочно идентифицирует белок как вредный.

Она сказала, что людям, которые реагируют на пыльцу, следует быть внимательными к употреблению ряда продуктов, которые вызывают перекрестную аллергию.

Резюмируется: «При аллергии на пыльцу березы может возникать аллергическая реакция на яблоко и другие косточковые фрукты, а также морковь и сельдерей».

Ранее ученые рассказали, какое масло нужно человеку.