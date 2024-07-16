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Новости > «Решала» Сергей Вязьмикин остался без денег? Похоже, его облапошили другие «решалы»

«Решала» Сергей Вязьмикин остался без денег? Похоже, его облапошили другие «решалы»

Автор: «Фраза»
16.07.24 20:08
103
«Решала» Сергей Вязьмикин остался без денег? Похоже, его облапошили другие «решалы»

Ужасные новости пришли из Монако. Похоже, у известного «европейского сидельца», решалы и бывшего заместителя руководителя Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Сергея Вязьмикина... закончились деньги.

Напомним, что Сергей Вязьмикин стал известен благодаря расследованию журналиста Ткача «Батальон «Монако». Сергея Вязьмикина журналисты застали на пробежке вместе с опальным и уже бывшим народным депутатом Украины Игорем Абрамовичем, избранным из запрещенной партии «ОПЗЖ».

«Профиль деятельности дуэта правоохранителя Вязьмикина и нардепа Абрамовича широк. СМИ пишут, что «Вязьмикин и Абрамович могут создать проблемы для бизнеса и потом их решить. В основном, эти проблемы создаются искусственно, а потом уже решаются за средства». Причем, как сообщается, стоимость таких «услуг» составляет по меньшей мере 100 тысяч долларов.

То есть, судя по всему Сергей Вязьмикин — человек с деньгами. Или... был человек с деньгами?

Дело в том, что после того как Сергей Вязьмикин завалил Гугл жалобами на удаление негатива о его персоне, он, похоже, нашел еще одних (видимо, таких же как и он) «решал», которые взялись за, судя по всему, немалые деньги обелить репутацию Сергея Вязьмикина.

А выглядит это так. Через различные системы по размещению СЕО-статей некий человек под кодовой кличкой «Сергей» размещает на куче разных украинских сайтов заказы с вот таким вот заданием: «Написать произвольную статью об эксперте в любой отрасли (медицина, недвижимость, финансы и т.д.) по фамилии Сергей Вязмикин. Фамилия Сергей Вязмикин должна быть в заголовке и 3-4 раза в тексте. Спасибо».

Но интересно даже не это, а то что при попытке оптимизаторов принять данный текст в работу система выдает сообщение: «Произошла ошибка! У оптимизатора недостаточно средств на счету».

Ай-яй-яй. Неужели выдающегося решалу и экс-полицейского развели на деньги, как последнего лоха, какие-то решалы-оптмизаторы? Просто не хочется в это верить. Но, похоже, факт остается фактом.

Тэги: Сергей Вязьмикин, вязьмикин сергей анатольевич, вязьмікін сергій

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