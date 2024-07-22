Медики объяснили, почему кофе нужно пить горячим

Кардиолог Маджид Басит из Мемориальной больницы Германа Шугар-Лэнда в США и эндокринолог Ева Квинар поведали о том, как правильно пить кофе. По их словам, этот напиток должен быть горячим.

Дело в том, что в составе горячего кофе больше антиоксидантов, то есть специальных молекул, снижающих уровень воспаления в организме.

Указывается на то, что антиоксиданты представляют собой природные соединения, которые подавляют процесс окисления, устраняя свободные радикалы.

Также сообщается, что свободные радикалы, или окислители, являются побочными продуктами многочисленных процессов в организме человека, а их накопление повреждает клетки и приводит к опасным проблемам со здоровьем, таким как заболевания сердца, болезнь Альцгеймера, почечная недостаточность и рак.

Специалисты уверяют, что эффективно свободные радикалы устраняет именно горячий кофе.

Отмечается, что в холодном напитке антиоксидантов меньше, что связано с тем, что в горячей воде из зерен извлекается больше питательных веществ, чем в холодной.

Впрочем, добавляется, что у охлажденного кофе или кофе со льдом имеются свои плюсы.

Так, данный напиток холодного приготовления содержит более высокий уровень магния и особых антиоксидантов, называемых хлорогеновыми кислотами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и нормализовать кровяное давление, что снижает риск развития сердечных заболеваний.

Резюмируется, что холодный кофе менее кислый, чем горячий, а его употребление с меньшей вероятностью приведет к расстройству пищеварения.

Ранее был развенчан популярный миф о кофе без кофеина.