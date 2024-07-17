Букмекеры уже не верят в победу Байдена на президентских выборах в США

Авторитетная британская букмекерская контора Вet365 круто изменила котировки на победу на президентских выборах в США после покушения на бывшего главу государства Дональда Трампа. Теперь кандидат от Республиканской партии является явным фаворитом кампании.

На его успех ставят 1,36 к 1.

Ставки на действующего президента страны Джо Байдена принимают лишь как 5,5 к 1.

Среди потенциальных участников выборов также оценили шансы вице-президента Камалы Харрис (12 к 1) и Мишель Обамы (26 к 1).

Что касается того, кто будет кандидатом от Демократической партии, то ставки принимают следующим образом: Джо Байден – 1,36 к 1, Камала Харрис – 5 к 1, Мишель Обама – 15 к 1.

Ранее Байден рассказал о своем здоровье.