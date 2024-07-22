Названо еще одно полезное свойство кето-диеты

Эксперты из Калифорнийского университета в США поведали о еще одной пользе кето-диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое питание, предусматривающее ограничение углеводов, улучшает память и когнитивные функции мышей с болезнью Альцгеймера.

Происходит это за счет повышения уровня бета-гидроксибутирата

Поясняется, что кето-диета представляет собой низкоуглеводный и высокожировой тип питания, который смещает метаболизм организма с использования глюкозы в качестве основного источника топлива на сжигание жира и производство кетонов (небольших молекул, которые печень производит из жира).

Ранее уже было установлено, что она помогает эффективно худеть и снижать уровень глюкозы в крови.

Теперь же американцы хотели узнать, может ли кето-питание улучшить здоровье мозга.

Ученые провели опыт на двух группах мышей с аналогом человеческой болезни Альцгеймера.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев группу грызунов кормили высокожировым низкоуглеводным кормом, а вторую – обычным.

В итоге выяснилось, что соблюдение кетогенной диеты замедляло процесс потери памяти, связанный с болезнью Альцгеймера.

Добавляется, диета с высоким содержанием жиров способствовала повышению в организме мышей уровней бета-гидроксибутирата. Данная молекула, которая участвует в обеспечении нормального функционирования синапсов – мест контакта нейронов друг с другом и клетками. По словам ученых, усиленная активность бета-гидроксибутирата в рамках исследования устраняла легкие когнитивные нарушения.

Резюмируется, что аналогичный благотворный эффект кето-диеты может проявляться и у людей.

Ранее диетолог развенчал очень популярный миф.