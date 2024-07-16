Фицо резко высказался по поводу перспективы Украины стать членом НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вновь комментирует дела Украины. Выступил против членства нашей страны в НАТО.

Политик сказал: «Есть воинственные и жаждущие войны страны НАТО, которые или вообще не осознают, что означало бы членство Украины в НАТО, или, наоборот, хотят спровоцировать прямое столкновение НАТО с Россией, что стало бы началом Третьей мировой войны».

Он добавил: «Такие страны настаивали на том, чтобы в резолюции саммита НАТО было отражено прямое обязательство аАльянса принять Украину, что для Словакии было бы неприемлемо».

В итоге, по его словам, «победил реалистичный подход», и в финальной декларации отражено то, что наша страна может стать членом НАТО лишь при выполнении всех необходимых условий и при согласии всех членов Альянса.

Ранее Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО.