Вэнс озвучил их главную с Трампом цель

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который стал вице-президентом Дональда Трампа на президентских выборах в США, озвучил их главную цель. По его словам, это борьба с нелегалами.

Политик сказал: «Нам нужно депортировать большое число людей, которые прибыли сюда нелегально, это будет наша главная политическая победа».

Кроме этого, он добавил, что следует сначала выдворить из страны тех, кто нарушил американское законодательство и стал преступником.

Ранее вице-президент Трампа резко высказался по поводу войны в Украине.