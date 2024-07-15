Скоро часть Украины накроет непогода

В понедельник, 15 июля, часть Украины накроет непогода. Об этом сообщает Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают украинцев о грозе, граде и шквальном ветре до 20 м/с до конца суток.

Эксперты небесной канцелярии говорят: «В ближайший час с удержанием до конца суток в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях пройдут грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с».

Уже объявлен І уровень опасности (желтый).

Ранее мы писали, что непогода серьезно ударила по Львовской области – стало известно о последствиях.