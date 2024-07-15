Ситуация на фронтах остается накаленной: свежая сводка

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на понедельник, 15 июля.

За минувшие сутки произошло 114 боевых столкновений.

Сообщается, что накануне авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава россиян.

Информируется, что на Харьковском направлении случилось десять боевых столкновений возле Волчанска и Глубокого. Противник активно задействовал для поддержки авиацию.

Указывается, что на Купянском направлении было три боевых столкновения возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Говорится, что на Лиманском направлении отражено девять атак России в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

Добавляется, что на Северском направлении отражено одиннадцать атак противника возле Спррного, Белогоровки, Раздоловки и Выемки Донецкой области.

Сказано, что на Краматорском направлении ВСУ отбили шесть попыток россиян прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.

Также на Торецком направлении Россия совершила двадцать атак в сторону Нью-Йорка, Северного и Железного.

Кроме этого, на Покровском направлении отражено 41 штурмовое действие противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области. Враг атаковал при поддержке авиации.

Военные рассказала, что на Кураховском направлении ВСУ отбили восемь атак России в районах Красногоровки, Парасковиевка, Карловки и Константиновки.

Украинцам поведали, что на Времовском направлении отражены две атаки россиян возле Водяного и Константиновки Донецкой области.

При этом на Ореховском и Гуляйпольском направлениях противник не атаковал.

Резюмируется, что на Приднепровском направлении отбиты две атаки россиян в районе Крынок.

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 560 290 солдат.