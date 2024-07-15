Непогода серьезно ударила по Львовской области – стало известно о последствиях

Накануне во Львовской области бушевала непогода. О последствиях поведал глава ОВА Максим Козицкий.

На утро понедельника, 15 июля, из-за сложных погодных условий – грозы и порывов ветра – полностью без электричества остались 102 населенных пункта, а частично свет исчез в 112 населенных пунктах.

Информируется, что для возобновления подачи электричества задействованы 74 бригады «Львовоблэнерго» в составе 318 работников, задействовали 111 единиц спецтехники.

Также мэрия Львова сообщает, что в результате попадания молнии в трамвайно-троллейбусное пересечение на перекрестке проспекта Черновола и проспекта Свободы, трамваи №№6 и 7 курсируют по измененным маршрутам, а троллейбус №33 временно не курсирует.

Сегодня синоптики также объявили в области штормовое предупреждение из-за сильных гроз.

Ранее лимиты электричества для Киева выросли.