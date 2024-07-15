Трамп сделал важное заявление после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл на съезд Республиканской партии в Милуоки, где его должны официал выдвинуть кандидатом на выборы главы государства. Политик переписал свою речь после покушения.

Он сказал: «Речь, с которой я планировал выступать в четверг, должна была стать просто невероятной».

Бывший глава государства добавил: «Если бы покушения не было, эта речь стала бы одной из самых великолепных речей, посвященная главным образом политике президента Джо Байдена. Если честно, теперь это будет совершенно другая речь».

Дональд Трамп уточнил, что в своей новой речи он планирует продемонстрировать, что покушение на него полностью изменило предвыборную кампанию.

Он резюмировал: «Это шанс объединить страну. Мне был дан этот шанс».

Ранее Байден странно прокомментировал покушение на Трампа.