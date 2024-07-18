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Новости > Канадцы объяснили, почему детям важно иметь смысл жизни

Канадцы объяснили, почему детям важно иметь смысл жизни

Агата Кловская
18.07.24 15:33
139
Канадцы объяснили, почему детям важно иметь смысл жизни

Ученые из университета Сейнт Пол в Оттаве (Канада) выяснили о детях кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что повышенное чувство смысла в повседневной жизни обеспечивает детям лучшее психическое здоровье.

По их словам, он определяется как степень, в которой люди находят значимость и цель в своей жизни.

Данный параметр считается ключевым компонентом душевного здоровья.

Ученые говорят, что у взрослых смысл связан с лучшими механизмами преодоления кризисов и общим психическим состоянием, что предполагает его потенциальную пользу и для детей.

Сообщается, что понятие смыслового мышления, которое охватывает деятельность, надежду, самоуважение и открытость опыту, особенно актуально для детей.

В ходе опыта отобрали 62 детей в возрасте от шести до двенадцати лет, они прошли тесты на определение уровня идентичности, предназначения и общего психического здоровья.

Кроме этого, добровольцы рассказали, как часто они посещали религиозные службы.

В итоге была найдена положительная связь между смысловым мышлением и психическим здоровьем.

Информируется, что малыши с более высоким чувством смысла в повседневной жизни поведали о лучшем психическом здоровье и продемонстрировали меньше симптомов интернализации и экстернализации, то есть типов психических расстройств со внутренними и внешними проявлениями.

Добавляется, что смысловое мышление составляло 50% дисперсии в показателях психического здоровья.

Специалисты отметили, что каждый из компонентов осмысленного мышления вносил вклад в общее психическое здоровье детей.

Говорится также, что дети, которые сообщили о более высоком уровне свободы воли, чувствовали больший контроль над своими действиями и решениями, что коррелировало с лучшим психическим здоровьем.

Таким же образом более высокая самооценка, надежда и открытость новому опыту были связаны с меньшим количеством симптомов тревоги, депрессии и внешнего поведения.

Выявлен и неожиданный эффект от посещения детьми религиозных служб. Они не оказывали прямого влияния на психическое здоровье молодых людей, но такой опыт помогает формировать осмысленное мышление, которое улучшает душевное благополучие.

Ранее ученые узнали, почему врут дети.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, дети

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