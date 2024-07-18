Австралийцы рассказали о пикантном влиянии глобального потепления на насекомых

Эксперты из университета Маккуори в Сиднее (Австралия) поведали о пикантном влиянии глобального потепления на насекомых. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что антропогенное потепление климата на нашей планете сказывается на разных видах насекомых и их половой активности.

В работе говорится, что при повышении температуры насекомые в значительной степени эволюционируют, чтобы производить меньше пигмента меланина, от которого зависит их оттенок.

Уточняется, что они становятся светлее и ярче, чтобы поглощать меньше тепла и легче переносить жару.

Так, по словам ученых, окраска крыльев некоторых видов бабочек со временем поблекла из-за повышения температуры.

Также в 1980-2000-е годы намного реже стали встречаться черные божьи коровки с красными пятнами, а не красные с черными пятнами.

Сообщается, что темные пятна на спине субарктического листоеда также уменьшались по мере того, как весна становилась все теплее.

Впрочем, были обнаружены и обратные тенденции у некоторых видов насекомых. Те же разновидности бабочек в других районах в 1953-2023-х годах наоборот стали более насыщенными и темными.

Поясняется, что цвет также участвует в привлечении партнеров, в маскировке от хищников или добычи и в том, чтобы позволить одному представителю вида легко узнавать других. Все это может измениться из-за повышения температуры.

Ранее были обнаружены очень необычные бабочки.