Владислава Молчанова: глава Stolitsa Group ищет «запасной аэродром» в Великобритании, - СМИ

Застройщик из Киева, владелица строительной компании Stolitsa Group, Владислава Молчанова, похоже, пытается найти «запасной аэродром» и закрепиться в Великобритании. Анализ реестров этой страны дает понять, что с момента вторжения России в Украину Владислава Молчанова обзавелась сразу несколькими компаниями в Британии.

Как пишет издание Антикор, партнерами Владиславы Молчановой выступают латышские компаньоны по строительному бизнесу в Украине и дочь бывшего главы «Киевгорстроя» Игоря Кушнира Дарья.

Далее издание сообщает следующее: «Владислава Молчанова и ее Stolitsa Group известны не просто масштабной застройкой Киева, но и самыми скандальными строительствами. Здесь и «Варшавские кварталы» на месте бывших фруктовых садов государственного предприятия «НДВА «Пуща-Водица», и достройка жилых комплексов с расширением на территорию Эко-парка «Осокорки» обанкротившегося банка «Аркада», и запланированое строительство на месте Чкаловского сквера (теперь Литературный сквер, — ред.) в историческом ареале Киева.

С момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Молчанова вместе со своим гражданским мужем Сергеем Коровченко, который мог быть причастен к аннексии Крыма, превратилась в благотворительницу. Вместе они передавали для Вооруженных сил Украины приборы ночного видения, внедорожники, а также бензовозы. Но благотворительность закончилась в ноябре 2023 года. По крайней мере, с тех пор новостей о какой-либо активности волонтеров-благодетелей Молчановой и Коровченко на официальном сайте застройщика не найти.

В период 2022-2023 годов Владислава Молчанова занималась не только застройкой Киева и временным волонтерством. Она также активно интересовалась бизнесом в Великобритании. 8 ноября 2022 года гражданка Украины Владислава Молчанова основала компанию Аlliance 1903 LTD с регистрацией в городке Ватфорд, в 28 километрах от Лондона.



В июле 2023 года к ней в компании присоединились: кипрская фирма Elakol Developments Limited, граждане Латвии Марина Познякова, Раймондас Туменас, Агне Рузгиене и сын Молчановой Иван. В октябре 2023 года к компании держателей акций британской фирмы Аlliance 1903 LTD присоединилась дочь бывшего главы «Киевгорстроя» Игоря Кушнира — Дарья. Основной вид деятельности — разработка строительных проектов.

Марина Познякова, Раймондас Туменас и Агне Рузгиене — это многолетние партнеры Молчановой в строительном бизнесе. Они являются ключевыми лицами в группе BT INVEST, в которую входит Stolitsa Group, а также супермаркеты Novus.



Фирма Elakol Developments Limited с регистрацией на Кипре является одной из основательниц ООО «Столица групп», конечным бенефициаром которой является сын Владиславы Молчановой Иван.



Интересно, что британская компания Молчановой Аlliance 1903 LTD зарегистрирована в городке, в котором проживает всего 90 000 человек и, согласно информации Google-карт, в 2021 году по ее адресу был расположен магазин одежды.

Однако по этому же адресу в июле 2023 года, когда к Аlliance 1903 LTD присоединились латышские партнеры и сын Молчановой, была зарегистрирована компания с красноречивым названием Stolitsa Group London Limited. Учредителями являются те же лица, что и в предыдущей фирме.



Руководитель у обеих компаний один и тот же — Игорь Урдяков, согласно реестрам, являющийся гражданином Великобритании. Со страницы Урдякова в Facebook ясно, что он живет в Лондоне, однако его фото активно комментируют украинцы.



Специализированные сайты представляют биографию Урдякова следующим образом: директор из Уотфорда, 1984 года рождения, гражданин Великобритании, связанный с тремя британскими компаниями.

Третья фирма, которой руководит Урдяков, и которая еще не была упомянута — Elite Guardianship LTD, зарегистрирована в 2018 году по тому же адресу магазина одежды, в котором прописались две британские компании Молчановой. Сфера Elite Guardianship LTD расплывчата и описана как «вспомогательная предпринимательская деятельность».



При регистрации фирмы Аlliance 1903 LTD в ноябре 2022 года Владислава Молчанова была указан как гражданка и резидентка Украины. Однако в отчетах компании за октябрь 2023 г. она уже указывается как резидентка Великобритании.



При том что ее сын продолжает фигурировать в документах и как гражданин, и как резидент Украины.



В том же отчете, где указано британское резидентство Молчановой, записано также и то, что дочь бывшего главы «Киевгорстроя» Игоря Кушнира Дарья является резиденткой Англии.



Подобные записи обычно свидетельствуют о том, что лица имеют разрешение на постоянное проживание в стране. То есть в то же время, пока Молчанова помогала Вооруженным силам Украины, она одновременно получала вид на жительство в Великобритании, регистрируя там свои фирмы.

Регистрация компаний в Великобритании Владиславой Молчановой может иметь еще одну цель. В случае уголовного преследования в Украине, она сможет быстро вывести активы из украинских компаний на британские. И это может быть вспомогательным мостиком, который нечистые на руку бизнесмены часто используют.

Кроме британских активов, семья Игоря Кушнира и Владислава Молчанова имеют и другую связь. В феврале 2024 года, когда Кушнир со скандалом покинул «Киевгорстрой», на его место был назначен Василий Олейник. Он в течение минимум 15 лет был бизнес-партнером Молчановой в строительной сфере. В частности, Олейник работал в компаниях «Столичные стройтехнологии», «Спецстрой-монолит» и «Монолит стройсервис». Вместе с Владиславой Молчановой они строили «Варшавский квартал», ЖК «Липинка» на Виноградаре и ЖК «Квартет» вблизи Киевского вокзала.

После назначения Олейника эксперты рынка сошлись во мнении, что «Киевгорстрой» перешел под контроль Молчановой. Но не нужно забывать, что с Кушнирами она также бизнес-партнеры. Так что новое назначение в руководство крупнейшего застройщика столицы это, говоря по простому, «и вашим, и нашим».

Британские компании Владиславы Молчановой особой активности пока не проявляют. Уставный капитал Stolitsa Group London Limited составляет 100 000 фунтов стерлингов, что вряд ли можно считать огромной суммой. Однако постоянное представление отчетов, назначение разных руководителей и другая деятельность дают понять, что компанию держат живой. Пригодится ли она застройщице для вывода активов из Украины — покажет время, но резидентство Великобритании лишним точно не бывает".