Гастроэнтеролог поведала о небывалой пользе хумуса

Российский гастроэнтеролог Нурия Дианова поведала о небывалой пользе хумуса. Это пюре из нута.

По ее словам, такое блюдо способно быстро утолить голод, а в организме нормализуется гипогликемический индекс.

Также указывается, что хумус на 70% снижает желание есть вредные продукты.

Добавляется, что люди, которые едят его, перекусывают вдвое реже, чем остальные, отметила эксперт.

Она говорит: «Хумус – очень питательное и высококалорийное блюда. В ста граммах содержится более трехсот килокалорий. Это как средний бургер. Но качество и его польза для организма совершенно другая».

Уверяется, что такого эффекта на аппетит, как хумус, не оказывает ни одно другое блюдо.

Сказано, что у людей, выбирающих это блюдо, нормализуется гликемический индекс, благодаря чему оно полезно для диабетиков и людей с лишним весом.

Резюмируется, что есть хумус полезнее всего с овощами (морковью, огурцами, сельдереем), ведь так он быстро утолит голод и не защитит организм от набора лишних килограммов.

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