Оказалось, что мужчины переносят грипп сложнее, чем женщины

Инфекционист из университета Гриффита в Австралии Теа ван де Мортель поведала кое-что любопытное. По ее словам, мужчины переносят грипп сложнее, чем женщины.

Дело в том, что в организме женщин антитела при гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях вырабатываются эффективнее, чем у мужчин.

Также, как указывается, женщины легче переносят заболевания и быстрее выздоравливают.

Поясняется, что женщины являются носителями двух Х-хромосом, а мужчины только одной.

Сообщается, что Х-хромосомы содержат важные наборы генов, отвечающих за формирование иммунной функции.

Информируется, что наличие большего числа наборов дает женщинам преимущество, то есть усиленную защиту от чужеродных тел и веществ.

Добавляется, что эстроген (женский половой гормон) также усиливает иммунный ответ и ускоряет выработку антител – специальных молекул, которые распознают возбудителей гриппа (или острых респираторных заболеваний) и уничтожают их.

Говорится, что женщины острее ощущают недомогание в начале болезни.

Впрочем, уточняется, что мужчины не преувеличивают симптомы, так как им может потребоваться больше времени, чтобы полностью избавиться от инфекции. Также они реже обращаются за медицинской помощью, что может дополнительно осложнять течение простуды и гриппа.

Ранее была названа пикантная опасность стресса для мужчин.