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Новости > Выявлена еще одна причина головной боли

Выявлена еще одна причина головной боли

Александр Панько
18.07.24 09:16
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Выявлена еще одна причина головной боли

Эксперты из медицинской школы при университете Северной Каролины в США выявили еще одну причину головной боли. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что пептид под названием CGRP препятствует оттоку спинномозговой жидкости из лимфатических сосудов мозга, способствуя возникновению боли во время приступов мигрени.

Информируется, что число белковых молекул CGRP, которые участвуют в передаче сигналов боли путем взаимодействия с сенсорными нейронами, повышается в структурах мозговых оболочек во время приступов мигрени.

Для того, чтобы узнать, как именно CGRP провоцирует боль, специалисты провели опыты с участием двух групп мышей.

Указывается, что в первую группу вошли генетически модифицированные животные, невосприимчивые к воздействию CGRP.

В то же время, вторая группа мышей выступала в качестве контрольной, а изменений в их геном не вносилось.

Говорится, что всех животных поместили в двойную камеру, одна из частей которой была очень ярко освещена, а другая затемнена.

Сообщается, что грызуны с инактивированным пептидом CGRP чувствовали себя более комфортно при ярком свете, в то время как мыши из контрольной группы выражали стремление скрыться в тень.

Поясняется, что яркий свет выступает известным триггером мигрени у людей.

Американцы использовали методы культивирования клеток, благодаря которым проанализировали, как специальный белок ВЕ-кадгерин распределялся в пространстве между отдельными клетками, выстилающими лимфатические сосуды.

Данный протеин помогает удерживать лимфатические эндотелиальные клетки «слипшимися» и контролирует, сколько жидкости, например спинномозговой, может проходить между ними и попадать в сосуды.

В итоге удалось узнать, что лимфатические эндотелиальные клетки при наличии CGRP выстраивают из белка VE-кадгерина своеобразные линии, предотвращающие прохождение жидкости между ними.

Резюмируется, что неспособность спинномозговой жидкости покидать менингеальные лимфатические сосуды мозга и создание препятствий для «патрулирования» защитного покрова органа иммунными клетками и выступает причиной мигрени.

Ранее ученые объяснили, почему у нас болит голова.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, мигрень

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