Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Опровергнут популярный миф о неандертальцах

Опровергнут популярный миф о неандертальцах

Агата Кловская
16.07.24 15:39
141
Опровергнут популярный миф о неандертальцах

Эксперты из университета Колорадо в Боулдере (США) опровергли популярный миф о неандертальцах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что неандертальцы не вымерли, попросту растворились в человеческой популяции, перестав отличаться от Homo sapiens.

Генетики говорят, что линии современных людей и неандертальцев разошлись около 500 тысяч лет назад.

Информируется, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей, которые вышли из Африки.

На сегодняшний день геномы человеческих групп за пределами Африки содержат до 2% ДНК неандертальцев.

В своей работе специалисты учитывали факт, что и современные люди, и неандертальцы зачастую обладают двумя версиями каждого гена, одна из которых унаследована от отца, другая от матери.

Данные группы отличались друг от друга больше, чем от других представителей своего вида, поэтому скрещивание неандертальцев и людей привело бы к появлению потомства с характерными особенностями.

Сообщается, что такие дети с большей вероятностью обладали бы двумя разными версиями каждого гена (ситуация, известная как гетерозиготность), чем чистокровные дети людей или неандертальцев.

Американцы сравнили геномы трех неандертальцев с геномами двух тысяч современных людей.

Оказалось, что геном неандертальца может состоять из 2,5-3,7% современной человеческой ДНК. Это приблизительно соответствует одному из тридцати современных родителей-людей в предковой популяции неандертальцев.

Кроме этого выяснилось, что современная человеческая ДНК вошла в геном неандертальца по крайней мере в течение двух отдельных эпох скрещивания: одна около 200-250 тысяч лет назад, а другая около 100–120 тысяч лет назад.

Удалось также узнать, что долгосрочная средняя популяция неандертальцев была примерно на 20% меньше, чем предполагалось ранее.

Добавляется, что меньшие оценки численности неандертальцев предполагают, что те могли исчезнуть, потому что они были поглощены современной человеческой популяцией и ассимилировались.

Ранее стало известно, как выглядели женщины 75 тысяч лет назад.

Тэги: ученые, мир, наука, неандертальцы

Комментарии

Статьи

14.07.24 19:17

Покушение на Дональда Трампа: подробности и версии

Автор: Александр Панько

Дайджест

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?
05.07.24 19:50

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.07.24 16:22

Ученые узнали о белках кое-что интересное

16.07.24 16:02

В Украине введут обязательное страхование залога по кредиту

16.07.24 14:26

Ученые предупредили о тотальной угрозе для озер во всем мире

16.07.24 14:08

Стало известно, сколько денег на выборы Трампа даст Маск

16.07.24 13:38

Вэнс озвучил их главную с Трампом цель

16.07.24 13:12

Стало известно, как время для людей идет быстрее

16.07.24 12:22

Синоптики предупредили жителей Киевской области об опасности

16.07.24 12:18

Фицо резко высказался по поводу перспективы Украины стать членом НАТО

16.07.24 12:03

Ученые рассказали, какое масло нужно человеку

16.07.24 07:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 561 400 солдат

16.07.24 07:09

Трамп стал кандидатом в президенты США от республиканцев

15.07.24 12:09

Трамп рассказал, как ему удалось выжить во время покушения

15.07.24 08:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 560 290 солдат

14.07.24 12:22

Покушение на Трампа: подробности и видео

12.07.24 15:57

Эрдоган сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

12.07.24 08:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 556 650 солдат

11.07.24 12:17

Россия отказалась участвовать в новом саммите мира по Украине

11.07.24 10:23

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 555 620 солдат

10.07.24 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 554 510 солдат

10.07.24 08:21

Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ

10.07.24 13:09

Орбан неоднозначно прокомментировал ракетный удар по Киеву

10.07.24 14:03

Потребление электричества в Украине резко выросло

10.07.24 15:29

Боррель резко высказался по поводу войны в Украине

10.07.24 13:07

Ученые придумали, чем заменить какао в шоколаде

12.07.24 15:57

Эрдоган сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

10.07.24 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 554 510 солдат

14.07.24 12:22

Покушение на Трампа: подробности и видео

12.07.24 16:21

Американцы рассказали о пользе виртуальной реальности

12.07.24 15:31

Китайцы раскрыли секрет пикантной мужской проблемы

Фото и Видео
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.