Опровергнут популярный миф о неандертальцах

Эксперты из университета Колорадо в Боулдере (США) опровергли популярный миф о неандертальцах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что неандертальцы не вымерли, попросту растворились в человеческой популяции, перестав отличаться от Homo sapiens.

Генетики говорят, что линии современных людей и неандертальцев разошлись около 500 тысяч лет назад.

Информируется, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей, которые вышли из Африки.

На сегодняшний день геномы человеческих групп за пределами Африки содержат до 2% ДНК неандертальцев.

В своей работе специалисты учитывали факт, что и современные люди, и неандертальцы зачастую обладают двумя версиями каждого гена, одна из которых унаследована от отца, другая от матери.

Данные группы отличались друг от друга больше, чем от других представителей своего вида, поэтому скрещивание неандертальцев и людей привело бы к появлению потомства с характерными особенностями.

Сообщается, что такие дети с большей вероятностью обладали бы двумя разными версиями каждого гена (ситуация, известная как гетерозиготность), чем чистокровные дети людей или неандертальцев.

Американцы сравнили геномы трех неандертальцев с геномами двух тысяч современных людей.

Оказалось, что геном неандертальца может состоять из 2,5-3,7% современной человеческой ДНК. Это приблизительно соответствует одному из тридцати современных родителей-людей в предковой популяции неандертальцев.

Кроме этого выяснилось, что современная человеческая ДНК вошла в геном неандертальца по крайней мере в течение двух отдельных эпох скрещивания: одна около 200-250 тысяч лет назад, а другая около 100–120 тысяч лет назад.

Удалось также узнать, что долгосрочная средняя популяция неандертальцев была примерно на 20% меньше, чем предполагалось ранее.

Добавляется, что меньшие оценки численности неандертальцев предполагают, что те могли исчезнуть, потому что они были поглощены современной человеческой популяцией и ассимилировались.

Ранее стало известно, как выглядели женщины 75 тысяч лет назад.