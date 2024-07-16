Ученые рассказали, какое масло нужно человеку

Эксперты из Технологического университета Чалмерса в Швеции и Немецкого института питания человека поведали о том, как скорректировать свое питание. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что следует отказаться от сливочного масла в пользу богатых ненасыщенными жирами продуктов, то есть растительных масел.

По их словам, это снизит риск развития сердечнососудистых заболеваний и диабета второго типа.

В проведенном опыте участвовали 113 добровольцев.

Сообщается, что в течение шестнадцати недель одна группа придерживалась диеты с высоким содержанием насыщенных животных жиров, а другая группа придерживалась диеты, богатой ненасыщенными жирами растительного происхождения.

Поясняется, что насыщенные жиры имеют твердую консистенцию и преимущественно животное происхождение.

Ученые говорят, что они встречаются в сале, сосисках, сыре, сливках, молоке, сливочном масле, а также некоторых растительных продуктах – пальмовом и кокосовом маслах.

В то же время, сказано, что ненасыщенные жиры получают из растительного сырья – рапса, подсолнечника, льна.

В конце исследования специалисты взяли у подопытных образцы крови для лабораторных анализов и приступили к наблюдению за ними, которое длилось несколько лет.

За это время наблюдатели фиксировали новые случаи развития сердечнососудистых заболеваний и диабета.

В итоге выяснилось, что у людей, потреблявших больше продуктов с ненасыщенными жирами растительного происхождения, эти патологии возникали реже, чем у тех, кто отдавал предпочтение насыщенным жирам.

Информируется, что потребление полезных растительных масел (оливкового, льняного) способствовало улучшению липидного (жирового) профиля крови.

Резюмируется, что липидный профиль заключается в определении уровней триглицеридов, общего холестерина и холестерина липопротеинов различной плотности. При нормальной концентрации данных соединений в организме снижается вероятность развития атеросклероза, гипертонии и других факторов болезней сердца и сосудов.

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