Китайцы придумали необычный способ диагностики аутизма

Эксперты из Китайского университета Гонконга придумали необычный способ диагностики аутизма. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что ученые создали тест на выявление расстройств аутистического спектра с помощью анализа кала пациентов.

Ожидается, что это существенно ускорит диагностику подобных нарушений психики.

Сейчас для выявления аутизм нужно три-четыре года.

Сообщается, что 60-90% случаев аутистического спектра обусловлены генетикой.

Китайцы проанализировали образцы кала 1 627 детей в возрасте от года до 13 лет. Среди них были как малыши с подтвержденным аутизмом, так и здоровые несовершеннолетние.

Выяснилось, что у детей с таким диагнозом фиксируются изменения в 51 типе бактерий, 18 вирусах, семи грибках и 14 других микробов, называемых археями.

При помощи алгоритма машинного обучения исследователи научились выявлять аутизм с точностью до 82%, основываясь на 31 микробе в пищеварительной системе.

Добавляется, что у таких детей как правило нарушены различные метаболические пути, участвующие в нейроразвитии.

Ожидается, что данное открытие ляжет в основу персонализированного лечения расстройств с помощью диеты или употребления добавок с полезными бактериями.

Ранее стало известно, как распознать аутизм у ребенка.