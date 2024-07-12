Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Владислава Молчанова: киевский застройщик зарегистрировала фирмы в Великобритании, чтобы выводить деньги из Украины, - СМИ

Владислава Молчанова: киевский застройщик зарегистрировала фирмы в Великобритании, чтобы выводить деньги из Украины, - СМИ

Автор: «Фраза»
12.07.24 18:56
96
Владислава Молчанова: киевский застройщик зарегистрировала фирмы в Великобритании, чтобы выводить деньги из Украины, - СМИ

Киевский застройщик, владелица строительной компании Stolitsa Group, Владислава Молчанова, похоже, пытается найти «запасной аэродром» и закрепиться в Великобритании. Анализ реестров этой страны дает понять, что с момента вторжения России в Украину Владислава Молчанова обзавелась сразу несколькими компаниями на Туманном Альбионе.

Как пишет издание Антикор, партнерами Владиславы Молчановой выступают латышские компаньоны по строительному бизнесу в Украине и дочь бывшего главы «Киевгорстроя» Игоря Кушнира Дарья.

Далее издание сообщает следующее: "Владислава Молчанова и ее Stolitsa Group известны не просто масштабной застройкой Киева, но и самыми скандальными строительствами. Здесь и "Варшавские кварталы" на месте бывших фруктовых садов государственного предприятия «НДВА «Пуща-Водица», и достройка жилых комплексов с расширением на территорию Эко-парка «Осокорки» обанкротившегося банка «Аркада», и запланированое строительство на месте Чкаловского сквера (теперь Литературный сквер, – ред.) в историческом ареале Киева.

С момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Молчанова вместе со своим гражданским мужем Сергеем Коровченко, который мог быть причастен к аннексии Крыма, превратилась в благотворительницу. Вместе они передавали для Вооруженных сил Украины приборы ночного видения, внедорожники, а также бензовозы. Но благотворительность закончилась в ноябре 2023 года. По крайней мере, с тех пор новостей о какой-либо активности волонтеров-благодетелей Молчановой и Коровченко на официальном сайте застройщика не найти.

В период 2022-2023 годов Владислава Молчанова занималась не только застройкой Киева и временным волонтерством. Она также активно интересовалась бизнесом в Великобритании. 8 ноября 2022 года гражданка Украины Владислава Молчанова основала компанию Аlliance 1903 LTD с регистрацией в городке Ватфорд, в 28 километрах от Лондона.


В июле 2023 года к ней в компании присоединились: кипрская фирма Elakol Developments Limited, граждане Латвии Марина Познякова, Раймондас Туменас, Агне Рузгиене и сын Молчановой Иван. В октябре 2023 года к компании держателей акций британской фирмы Аlliance 1903 LTD присоединилась дочь бывшего главы «Киевгорстроя» Игоря Кушнира – Дарья. Основной вид деятельности – разработка строительных проектов.

Марина Познякова, Раймондас Туменас и Агне Рузгиене – это многолетние партнеры Молчановой в строительном бизнесе. Они являются ключевыми лицами в группе BT INVEST, в которую входит Stolitsa Group, а также супермаркеты Novus.


Фирма Elakol Developments Limited с регистрацией на Кипре является одной из основательниц ООО «Столица групп», конечным бенефициаром которой является сын Владиславы Молчановой Иван.


Интересно, что британская компания Молчановой Аlliance 1903 LTD зарегистрирована в городке, в котором проживает всего 90 000 человек и, согласно информации Google-карт, в 2021 году по ее адресу был расположен магазин одежды.

Однако по этому же адресу в июле 2023 года, когда к Аlliance 1903 LTD присоединились латышские партнеры и сын Молчановой, была зарегистрирована компания с красноречивым названием Stolitsa Group London Limited. Учредителями являются те же лица, что и в предыдущей фирме.


Руководитель у обеих компаний один и тот же – Игорь Урдяков, согласно реестрам, являющийся гражданином Великобритании. Со страницы Урдякова в Facebook ясно, что он живет в Лондоне, однако его фото активно комментируют украинцы.


Специализированные сайты представляют биографию Урдякова следующим образом: директор из Уотфорда, 1984 года рождения, гражданин Великобритании, связанный с тремя британскими компаниями.

Третья фирма, которой руководит Урдяков, и которая еще не была упомянута – Elite Guardianship LTD, зарегистрирована в 2018 году по тому же адресу магазина одежды, в котором прописались две британские компании Молчановой. Сфера Elite Guardianship LTD расплывчата и описана как «вспомогательная предпринимательская деятельность».


При регистрации фирмы Аlliance 1903 LTD в ноябре 2022 года Владислава Молчанова была указан как гражданка и резидентка Украины. Однако в отчетах компании за октябрь 2023 г. она уже указывается как резидентка Великобритании.


При том что ее сын продолжает фигурировать в документах и как гражданин, и как резидент Украины.


В том же отчете, где указано британское резидентство Молчановой, записано также и то, что дочь бывшего главы «Киевгорстроя» Игоря Кушнира Дарья является резиденткой Англии.


Подобные записи обычно свидетельствуют о том, что лица имеют разрешение на постоянное проживание в стране. То есть в то же время, пока Молчанова помогала Вооруженным силам Украины, она одновременно получала вид на жительство в Великобритании, регистрируя там свои фирмы.

Регистрация компаний в Великобритании Владиславой Молчановой может иметь еще одну цель. В случае уголовного преследования в Украине, она сможет быстро вывести активы из украинских компаний на британские. И это может быть вспомогательным мостиком, который нечистые на руку бизнесмены часто используют.

Кроме британских активов, семья Игоря Кушнира и Владислава Молчанова имеют и другую связь. В феврале 2024 года, когда Кушнир со скандалом покинул «Киевгорстрой», на его место был назначен Василий Олейник. Он в течение минимум 15 лет был бизнес-партнером Молчановой в строительной сфере. В частности, Олейник работал в компаниях «Столичные стройтехнологии», «Спецстрой-монолит» и «Монолит стройсервис». Вместе с Владиславой Молчановой они строили «Варшавский квартал», ЖК «Липинка» на Виноградаре и ЖК «Квартет» вблизи Киевского вокзала.

После назначения Олейника эксперты рынка сошлись во мнении, что «Киевгорстрой» перешел под контроль Молчановой. Но не нужно забывать, что с Кушнирами она также бизнес-партнеры. Так что новое назначение в руководство крупнейшего застройщика столицы это, говоря по простому, «и вашим, и нашим».

Британские компании Владиславы Молчановой особой активности пока не проявляют. Уставный капитал Stolitsa Group London Limited составляет 100 000 фунтов стерлингов, что вряд ли можно считать огромной суммой. Однако постоянное представление отчетов, назначение разных руководителей и другая деятельность дают понять, что компанию держат живой. Пригодится ли она застройщице для вывода активов из Украины – покажет время, но резидентство Великобритании лишним точно не бывает".

Тэги: Игорь Кушнир, Дарья Кушнир, Владислава Молчанова

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?
05.07.24 19:50

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.07.24 18:23

«Совы» и «жаворонки»: первые оказались умнее

12.07.24 16:21

Американцы рассказали о пользе виртуальной реальности

12.07.24 15:57

Эрдоган сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

12.07.24 15:31

Китайцы раскрыли секрет пикантной мужской проблемы

12.07.24 14:51

Как Олег Насобин подставил Бенвенуто Челлини

12.07.24 14:39

В НАТО заявили о единстве в поддержке Украины

12.07.24 14:38

Британцы выявили еще одну пользу витамина D

12.07.24 13:51

Эколог из США рассказал, кому в первую очередь угрожает жара

12.07.24 13:29

Названа суточная норма шоколада для человека

12.07.24 15:57

Эрдоган сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине

12.07.24 08:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 556 650 солдат

11.07.24 12:17

Россия отказалась участвовать в новом саммите мира по Украине

11.07.24 10:23

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 555 620 солдат

10.07.24 09:38

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 554 510 солдат

10.07.24 08:21

Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ

09.07.24 07:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 553 410 солдат

08.07.24 12:30

МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине

08.07.24 09:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 552 190 солдат

05.07.24 14:41

В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+

10.07.24 08:21

Ростислав Гнучий: полковник СЗРУ оказался психопатом, преследующим женщину и ее сына, - СМИ

10.07.24 13:09

Орбан неоднозначно прокомментировал ракетный удар по Киеву

08.07.24 12:30

МВД уточнило число жертв и пострадавших в результате ракетной атаки по Украине

08.07.24 14:14

Американцы дали неожиданный совет пожилым людям

10.07.24 15:29

Боррель резко высказался по поводу войны в Украине

08.07.24 09:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 552 190 солдат

10.07.24 14:03

Потребление электричества в Украине резко выросло

10.07.24 13:07

Ученые придумали, чем заменить какао в шоколаде

08.07.24 12:06

Ракетный удар по Киеву – число погибших и пострадавших растет

08.07.24 13:23

Стало известно, на какие проблемы со здоровьем может указывать «горящее» лицо

Фото и Видео
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
Над Берлином заметили загадочные черные кольца
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.