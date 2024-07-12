«Совы» и «жаворонки»: первые оказались умнее

«Совы» умнее «жаворонков», пишет The Guardian. В исследовании учёных приняли участие 26 тысяч человек, которые прошли тесты на интеллект, рассуждение, время реакции и память.

Результаты показали, что люди, которые поздно ложатся спать, обладают «превосходными когнитивными функциями», в то время как у тех, кто рано встаёт были самые низкие показатели.