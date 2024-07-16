Диетолог развенчал очень популярный миф

Российский диетолог Алексей Кабанов поведал о том, можно ли употреблять воду во время еды. Он развенчал популярный миф.

Эксперт сказал: «Такой миф присутствует в обиходе, но никак не связан с реальностью».

Специалист пояснил: «Из чего состоит ваша пища? Почти все продукты содержат жидкость, а в овощах или фруктах воды очень много. Лишняя вода, которая попадет к вам в желудок, никак не повлияет на процесс пищеварения».

Говорится: «Во-первых, вода быстро проходит через желудок, не задерживаясь в нем. Во-вторых, процесс пищеварения занимает до четырех часов, так что это длительный процесс».

При этом уточняется, что не следует запивать еду сладкой газировкой или соком с добавлением сахара, так как при этом увеличится калорийность приема пищи, что повысит риск появления лишнего веса.

Сообщается, что бесконтрольное употребление сахара также приводит к развитию заболеваний сердца, сосудов, печени, ЖКТ и диабету.

Резюмируется, что важно не включать в прием пищи слишком горячие напитки, которые повышают риск развития злокачественных образований.

Ранее диетолог рассказал, как овощи могут навредить здоровью.