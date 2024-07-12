Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг наехал на Китай и Беларусь. Произошло это на саммите Альянса в Вашингтоне.

Ему не понравились совместные учения двух стран.

Было сказано: «Учения Китая с белорусскими силами в Беларуси – это часть модели поведения, свидетельство того, что авторитарные режимы все больше объединяются, а Китай приближается к НАТО в Европе, в Африке, Арктике и других местах».

Ранее министерство обороны Китая информировало о том, что в понедельник на полигоне «Брестский» состоялась церемония открытия совместных китайско-белорусских армейских учений «Атакующий сокол-2024». Эти учения проходят в два этапа и продлятся до конца июля. Страны, среди прочего, проводят совместные антитеррористические тренировки.

В то же время, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь уверял, что совместные военные не направлены против каких-либо стран.

Ранее Россия отказалась участвовать в новом саммите мира по Украине.