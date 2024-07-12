Байден рассказал о своем здоровье

Президент США Джо Байден прокомментировал состояние своего здоровья, которое вызывает все больше вопрос. Произошло это на саммите НАТО в Вашингтоне.

Политик сказал: «Я прошел три значительных обследования у неврологов. И они сказали, что я в хорошей форме».

Он добавил: «Если мой невролог скажет мне, что мне нужно еще одно обследование. Если он скажет, что мне надо пройти дополнительное обследование, я это сделаю. Я не стану возражать».

Американский лидер отметил, что во время ежегодных обследований он весьма серьезно общается с неврологом в том числе.

Резюмируется, что врачи якобы не сомневаются в его состоянии здоровья.

Ранее Байден перепутал Зеленского с Путиным.