Американцы дали совет, как существенно продлить молодость мозга

Эксперты из Института мозга Квинсленда при Калифорнийском университете поведали о том, как продлить молодость мозга. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокоинтенсивные интервальные упражнения улучшают функцию мозга у пожилых людей на срок до пяти лет.

В проведенном опыте участвовали люди в возрасте 65-85 лет.

Сперва, как указывается, они прошли несколько тестов на оценку когнитивных способностей (внимания, памяти, скорости реакции), предоставили образцы крови для лабораторных обследований и дали разрешение на проведение сканирования мозга.

После этого добровольцев поделили на три группы, и те приступили к выполнению шестимесячной тренировочной программы.

Сообщается, что первая группа упражнялась по системе ВИИТ (высокоинтенсивных интервальных тренировок). Данный вид тренировок, состоящих из коротких интервалов физических упражнений с применением максимальных усилий, которые чередуются с периодами отдыха.

Вторая группа тренировалась со средней интенсивностью на беговой дорожке.

Третья группа выполняла растяжку и упражнения на равновесие.

Период наблюдения за многие добровольцы не выполняли упражнений.

Отмечается, что когда фаза наблюдения завершилась, испытуемые заново прошли тесты на когнитивные способности и томографию мозга.

В результате выяснилось, что только высокоинтенсивные интервальные тренировки способствовали улучшению когнитивных функций, которое сохранялось в течение пяти лет после окончания занятий.

Резюмируется, что участники первой группы продемонстрировали структурные изменения в гиппокампе, то есть области, ответственной за обучение и память.

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