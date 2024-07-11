Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 555 620 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 11 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 555 620 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 182 танка, 15 732 боевые бронированные машины, 15 110 артиллерийских систем, 1 119 РСЗО, 886 средств ПВО, 361 самолет, 326 вертолетов, 12 009 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 392 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 20 325 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 535 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что страны НАТО приняли декларацию по Украине в Вашингтоне.