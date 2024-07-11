НАТО создаст миссию для координации военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса создадут миссию для координации военной помощи Украине. Об этом было сказано по итогам саммита в Вашингтоне.

Чиновник отметил: «Мы договорились о запуске миссии по оказанию помощи и обучению, которая возьмет на себя координацию оказания международной помощи Украине».

Отмечается, что эту миссию, которая будет базироваться в Германии, возглавит генерал НАТО, в ней будут задействованы порядка семисот человек.

Информируется, что помощь нашей старне также будет оказываться через хабы в восточной части НАТО.

Говорится: «Мы также будем оказывать долгосрочную помощь Украине. Это не делает Альянса участником войны, а только позволяет Украине осуществлять право на самооборону».

Резюмируется, что страны приветствовали решение генерального секретаря назначить старшего гражданского представителя для Украины.

Ранее страны НАТО приняли декларацию по Украине в Вашингтоне.