Орбан наехал на НАТО из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь комментирует войну в Украине. Он наехал на НАТО.

Говоря о поддержке со стороны Альянса нашей страны, политик сказал: «На наш взгляд, это опасно и даже безответственно, потому что никто не видит, чем это кончится и куда приведет».

Глава правительства добавил: «Мы по-прежнему не будем принимать участие в миссии НАТО в Украине. Наши обязательства по развитию обороноспособности Венгрии мы будем полностью соблюдать».

Виктор Орбан заявил: «НАТО была создана 75 лет назад с целью защиты безопасности своих членов. Но сейчас НАТО очевидно отходит от своих первоначальных целей и становится всё более военной организацией».

Ранее Пентагон подтвердил, что США не будут воевать с Россией.